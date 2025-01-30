70 مليار دولار إيرادات مايكروسوفت في 3 أشهر

2025-01-30 11:50:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شهدت شركة مايكروسوفت نموا في أرباحها خلال الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر بنسبة 10 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في وقت تسعى فيه للاستفادة من المبالغ الضخمة التي أنفقتها لتطوير تقنيتها في الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أعلنت الشركة في بيان. ورغم أن أرباحها وإيراداتها الإجمالية تجاوزت توقعات وول ستريت، إلا أنها سجلت نتائج أقل من التوقعات في قطاع الحوسبة السحابية، الذي يعد من أبرز جهودها في الذكاء الاصطناعي. وقالت مايكروسوفت إن صافي دخلها للربع بلغ 24.1 مليار دولار، أي 3.23 دولار للسهم، متجاوزة توقعات وول ستريت التي كانت تشير إلى 3.11 دولار للسهم. كما أعلنت الشركة عن إيرادات بقيمة 69.6 مليار دولار في الربع، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي، متفوقة أيضا على التوقعات. وكان محللون استطلعت شركة فاكتست للأبحاث آراءهم يتوقعون أن تحقق مايكروسوفت إيرادات تصل إلى 68.87 مليار دولار في آخر ثلاثة أشهر من العام، ويتوقعون حاليا أن تحقق إيرادات قدرها 69.81 مليار دولار للربع الممتد من يناير إلى مارس. ونما قطاع الأعمال السحابية في مايكروسوفت بنسبة 19 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 25.5 مليار دولار، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 25.83 مليار دولار وفقا للمحللين في فاكتست. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام