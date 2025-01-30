الحكيم يشيد بالانجازات الحاصلة بمحافظة ذي قار

2025-01-30 11:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

أشاد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، بالنهضة العمرانية التي تشهدها محافظة ذي قار ومدنها.

وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقته "بغداد اليوم"، بان "المحافظة تشهد كذلك استقرارًا أمنيًا، مباركا في الوقت نفسه لأبناء ذي قار تاريخهم الحافل بالبناء والتضحيات والشهداء، معربا عن فخره واعتزازه بعشائر المحافظة الكريمة".

وأضاف الحكيم، خلال تجمع عشائري كبير من قضاء قلعة سكر وفي مضيف المرحوم السيد موسى الياسري، بقوله "ستذكرالعلاقة التي جمعتنا بهذه المدينة وعشائرها الكريمة، وذلك التاريخ الذي جمعنا بهم، فضلاً عن استذكار التحديات التي مر بها العراق وتجاوزها، وقد بيّنا في هذا الإطار أن العراق بدأ يراكم الإيجابيات، وكذلك قلنا إن المرحلة شهدت تحريكًا للمشاريع مع حملة بناء وإعمار يشهدها العراق، ومن ضمنها محافظة ذي قار".

واهاب الحكيم بالحكومة المحلية وعشائرها والأجهزة الفنية، مسؤولية إدامة المنجزات والحفاظ على الاستقرار كمقدمات ضرورية للنهضة الشاملة.

وكان الحكيم خلال زيارته للمحافظة، التقى المحافظ مرتضى الإبراهيمي ونائبيه وعدد من أعضاء مجلس المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية ومديري الدوائر الخدمية والقيادات الأمنية في المحافظة".