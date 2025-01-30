رئيس الوزراء المصري يصل إلى العاصمة بغداد

2025-01-30 11:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، صباح اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية لإبرام عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وقال مراسل "بغداد اليوم" إن "رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وصل، قبل قليل، إلى مطار بغداد الدولي على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية".

وأضاف ان "وزير التجارة اثير الغريري استقبل رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له".

وكانت وسائل إعلام مصرية قالت إن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيغادر إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالات التنمية وإعادة الإعمار.





