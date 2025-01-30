لأول مرة في تاريخ إقليم كوردستان.. امرأة مرشحة لمنصب محافظ حلبجة

2025-01-30 12:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ يترقب الشارع السياسي في إقليم كوردستان حسم منصب محافظ حلبجة، الذي ظل شاغراًمنذ إحالة المحافظ السابق آزاد توفيق على التقاعد.

ويتنافسعلى هذا المنصب مرشحان، أحدهما نوخشه ناصح، التي قد تصبح أول امرأة في تاريخالإقليم تتولى منصب المحافظ، في حال صدور قرار رسمي بتعيينها.

وبعدإحالة آزاد توفيق محافظ حلبجة على التقاعد، بقي المنصب شاغراً بانتظار قرار رسميبتعيين محافظ جديد.

وأبلغتمصادر مطلعة مراسل وكالة شفق نيوز، بأن قائممقام قضاء حلبجة، نوخشه ناصح، ونائبمحافظ السليمانية شاهو عثمان، هما أبرز المرشحين لهذا المنصب.

وتشيرالمعلومات إلى أن فرص نوخشه ناصح أكبر لتولي المنصب، وإذا تم تعيينها رسمياً،فستكون أول امرأة في تاريخ إقليم كوردستان تتولى منصب المحافظ، مما يمثل خطوةجديدة على صعيد تمكين المرأة في المناصب القيادية العليا في الإقليم.

ومنالمتوقع أن يتم شغل المنصب بشكل مؤقت عبر التفويض لحين صدور المرسوم الرسمي منرئاسة الإقليم، الذي سيحسم التعيين بشكل نهائي.

وشهدإقليم كوردستان تطوراً تدريجياً في مشاركة المرأة في المناصب القيادية، لكن لميسبق أن تولت امرأة منصب محافظ في الإقليم.

ويأتيهذا الترشيح في ظل سعي الحكومة الكوردية إلى تعزيز دور المرأة في العمل السياسيوالإداري، وسط تحديات تتعلق بالمساواة في الفرص داخل المشهد السياسي الكوردي.