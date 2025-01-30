وزير الداخلية: انخفاض معدلات الجريمة المنظمة بنسبة 43 ‎%‎ في العراق

2025-01-30 12:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري، يوم الخميس، انخفاض معدلات الجريمة المنظمة بما تصل نسبته الى 50 بالمائة في البلاد، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن في مختلف المحافظات.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده في محافظة ديالى و حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الحرب التي تشنها القوات الأمنية ضد تجارة وتعاطي المخدرات أثمرت عن انخفاض معدلات العرض وارتفاع أسعارها وكذلك انخفاض الطلب، ولا سيما في محافظة ديالى، مما يعكس فاعلية الإجراءات الأمنية في مكافحة المخدرات".

وأضاف، أن "الفترة الماضية شهدت الإطاحة بشبكات دولية لتجارة المخدرات، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل المحافظة، مؤكدًا أن "الجهود مستمرة لتعقب المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية".

وفيما يتعلق بتنفيذ مذكرات القبض، شدد وزير الداخلية على أن "الوزارة لا تخضع لأي ضغوط في ملاحقة الخارجين عن القانون، وهناك تبليغ بتنفيذ فوري لأي مذكرة، وأن جميع الإجراءات تُنفذ وفق الأطر القانونية لضمان فرض سلطة الدولة وحماية أمن المواطنين".

وأوضح أن"معدلات الجريمة المنظمة انخفضت بشكل واضح بنسبة 43 ‎%‎ في ديالى والعراق بشكل عام نتيجة الاجراءات الأمنية المشددة"،لافتا الى أن "هناك توجهات لمكافحة الفساد داخل وزارة الداخلية ولاسيما الرشوة والاستغلال الوظيفي حيث تمت إحالة أكثر من 13 ألف منتسب وضابط خلال 2024 وهناك أكثر من 4000 تم طردهم من الخدمة فضلا عن الاحالة للتقاعد".

وبين الشمري أن"هذا العام سيشهد تسلم الملف الأمني من قبل قوات الشرطة في كل مراكز مدن محافظة ديالى، فيما ستخرج قوات الجيش والحشد الشعبي الى خارج المدن".

وتابع الوزير القول إنه "سيتم تشكيل لجان تبدأ عملها الأسبوع المقبل لحسم ملف النزوح في ديالى واعادة بقية الأهالي الى قراهم المتضررة"، مؤكدا أن "ديالى ستشهد افتتاح موقع مروري آخر في بعقوبة ودائرة للجوازات في خانقين لتخفيف الضغط على الدوائر الحالية".