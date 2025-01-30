بعد النتائج السلبية للفريق.. خلافات بين مدرب القوة الجوية وأحد اللاعبين

2025-01-30 12:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف لاعب فريق القوة الجوية لكرة القدم، علي شاخوان، عن إبعاده من صفوفالفريق بسبب خلاف مع المدرب لؤي صلاح على مركز لعبه، فيما أكد قائد"الصقور" سبب إبعاد شاخوان هو "عدم التزامه بالتوجيهات.

وكتبشاخوان على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعته وكالة شفق نيوز "منذ4-5 أيام وأنا مُبعد عن التدريبات بسبب خلاف على مركز اللعب بيني وبين مدرب الفريق".

وأضاف"إدارة القوة الجوية تعاقدوا معي كلاعب وسط والكابتن لؤي صلاح قال لي لن تحصلعلى فرصة لعب بهذا المركز وأريد منك اللعب على الأطراف".

وتابع"أنا لست لاعب (جوكر) ولا أجيد اللعب بغير مركزي، وكابتن لؤي قال لي شوفلك غيرنادي (أبحث عن نادي آخر) تلعب بي وسط والله يوفقك أني ما احتاجك".

وأشارشاخوان إلى أن "إدارة القوة الجوية قالوا لي إذا تريد الخروج سنمنحك إعارةإلى النادي الفلاني فقط وإذا متريد (لا تريد) أبقى بالبيت ولن نعطيك كتابالاستغناء".

بدورهأوضح مدرب القوة الجوية، لؤي صلاح، لوكالة شفق نيوز، أن "إبعاد اللاعب عليشاخوان جاء لعدم التزامه بالواجبات التي نوجهها له، اللاعب ملزم أن يطبق ما يراهالمدرب صحيحاً ويخدم الفريق وإمكانية اللاعب في أي مواجهة يخوضها الفريق".

وأكد"يجب على اللاعب أن يكون في خدمة الفريق أين ما يقرر له المدرب وليس اللاعبهو من يحدد مكانه"، موضحاً "لقد وجهنا اللاعب للعب بمركز معين إلا أنهرفض أن يكون في ذلك المركز وهذا لا يجوز وخطأ في تصرف اللاعب مع المدرب".