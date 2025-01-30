التعليم: مبادرة "ادرس في العراق" شملت طلبة من 91 دولة

2025-01-30 12:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واع – وسام الملا

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيدر العبودي، اليوم الخميس، أن مبادرة "ادرس" في العراق شملت طلبة من 91 دولة، فيما بين أن تواجد أكثر من 3000 طالب دولي مؤشر لجودة التعليم في العراق.

وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة ومنذ اللحظات الأولى لتسنم حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني اتخذت قراراً غير مسبوقا ووصف بالجريء من قبل المراقبين الأكاديميين واليونسكو عدته قراراً نوعياً على مستوى تطوير المؤسسات التعليمية، وهو اعتماد عملية (بولونيا)".

وأضاف، أن "هذه الإجراءات الأكاديمية التي تقع تحت مظلة (بولونيا) والمعتمدة في الاتحاد الأوروبي وتعتمدها الدول الكبرى، هدفها تعشيق مساحة التحصيل العلمي مع الاشتغال العملي الذي تتطلبه سوق العمل عالمياً ومحلياً لهذه البلدان مما يعني مواكبة لكل متغيرات سوق العمل ولا توجد مساحة فاصلة بين ما تقدمه المؤسسات الجامعية وما تحتاجه سوق العمل في العراق".

وبين العبودي، "كان هناك مؤشر بوجود فجوة بين مؤسساتنا التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وحتى نردم هذه الفجوة اتخذ هذا القرار بأنه لا بد من أن نكون جزءاً من بيئة عملية (بولونيا)"، لافتاً إلى أن "العراق يصنف الان ضمن أصدقاء هذه العملية لأنه ليس من الاتحاد الأوروبي ولكن هناك دولاً مهمة في العالم اعتمدت هذه الإجراءات وهي خارج الاتحاد الأوروبي لذلك صنفت بأصدقاء بولونيا".

وأوضح أن "الهدف من ذلك هو تأطير العملية الأكاديمية بمعايير عالمية، لأن التعليم الأكاديمي لا يصلح أن يكون منكفئاً ضمن بيئته المحلية، لذلك وجود مثل هذا السياق فتح الباب الى تدويل التعليم العالي في العراق"، مشيراً إلى أن "العراق أصبح جزءاً من البيئة الدولية العالمية واستقطاب الطلبة الدوليين، لأن وجود مثل هذه الإجراءات في البيئة الأكاديمية يعزز الثقة بجودة الإجراءات ويعطي رسائل إيجابية للعالم والطلبة الدوليين أن العراق على نفس السياقات العالمية التي ممكن أن تكون مقصداً للطلبة الدوليين من كل العالم".

وتابع: "يتواجد اليوم في العراق طلبة دوليون من 91 دولة بعد افتتاح التسجيل على مبادرة ادرس في العراق، ويتواجد على مدى سنتين أكثر من 3000 طالب دولي، وهو مؤشر مهم على جودة التعليم"، مشيرا الى أن "هذه الجودة كانت ضمانة الوصول الى الاعتمادية الدولية والاعتراف ببرامج التعليم الجامعي في العراق".