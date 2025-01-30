اتفاق من البصرة على رفع عبارة "المحافظات المحررة من داعش"

2025-01-30 12:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد في محافظة البصرة، اليوم الخميس، المؤتمر التنسيقي الثاني عشر الخاص باللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، والذي يضم ممثلين عن الحكومات المحلية في مختلف المحافظات العراقية.

وقال محافظ البصرة أسعد العيدانيّ خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز: إن "اللجنة بدأت أعمالها لإرسال رسالة مهمة مفادها أن العراق موحد بكل أطيافه وينبذ العنف، وأكدنا أن نرفع عبارة المحافظات المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، من قوامسينا لأن التحرير جاء بجهود كل محافظات العراق متمثلة بقواتنا الأمنية".

ووصل الوفد الذي يضم ممثلين عن المحافظات، أمس الأربعاء إلى محافظة البصرة وقام بجولات ميدانية في أغلب المرافق الاقتصادية والسياحية في المحافظة.