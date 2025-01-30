الكهرباء توقع عقد تصنيع 4 آلاف محولة مع شركة ديالى

2025-01-30 12:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الخميس، ‏توقيعها عقداً "مهماً" بين الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، وشركة ديالى العامة، لتصنيع وتجهيز ‏‏4026 محولة كهربائية متنوعة القدرات لقطاعي النقل والتوزيع.‏

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن العقد وقعه علاء سمير الجبوري، مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط، وعبد الستار مخلف عليوي مدير عام شركة ديالى العامة، ويشمل العقد:

تجهيز 1509 محولة جهد (11/0.4) كي.في سعة 250 كفا.‏

تجهيز 2500 محولة جهد (11/0.4) كي.في سعة 400 كفا.‏

إضافة 15 محولة جهد (33/11) كي.في سعة 31.5 مفا.‏

تجهيز محولتين جهد (33/11) كي.في سعة 63 مفا.‏

وفي تصريح عقب التوقيع، أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل الذي رعى مراسم توقيع العقد، بأن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من توجيهات رئيس ‏الوزراء لدعم الصناعة المحلية وتشغيل الأيدي العاملة, مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تفعيل ‏اتفاقياتها مع مؤسسات الدولة, ومنها عقودها مع هيئة التصنيع الحربي.‏

وأوضح أن نجاح التجربة مع شركة ديالى العامة في تصنيع المحولات، يؤكد قدرة ‏الصناعة العراقية على تلبية متطلبات السوق المحلية بجودة عالية ومواصفات قياسية، مما يشجع ‏على توسيع نطاق التعاون مستقبلاً.‏