الكهرباء توقع عقد تصنيع 4 آلاف محولة مع شركة ديالى
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الخميس، توقيعها عقداً "مهماً" بين الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، وشركة ديالى العامة، لتصنيع وتجهيز 4026 محولة كهربائية متنوعة القدرات لقطاعي النقل والتوزيع.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن العقد وقعه علاء سمير الجبوري، مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط، وعبد الستار مخلف عليوي مدير عام شركة ديالى العامة، ويشمل العقد:
تجهيز 1509 محولة جهد (11/0.4) كي.في سعة 250 كفا.
تجهيز 2500 محولة جهد (11/0.4) كي.في سعة 400 كفا.
إضافة 15 محولة جهد (33/11) كي.في سعة 31.5 مفا.
تجهيز محولتين جهد (33/11) كي.في سعة 63 مفا.
وفي تصريح عقب التوقيع، أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل الذي رعى مراسم توقيع العقد، بأن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من توجيهات رئيس الوزراء لدعم الصناعة المحلية وتشغيل الأيدي العاملة, مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تفعيل اتفاقياتها مع مؤسسات الدولة, ومنها عقودها مع هيئة التصنيع الحربي.
وأوضح أن نجاح التجربة مع شركة ديالى العامة في تصنيع المحولات، يؤكد قدرة الصناعة العراقية على تلبية متطلبات السوق المحلية بجودة عالية ومواصفات قياسية، مما يشجع على توسيع نطاق التعاون مستقبلاً.