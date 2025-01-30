ثالث عملية لتبادل الرهائن تنطلق في قطاع غزة

2025-01-30 13:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

تسليم الرهينة الإسرائيلية الجندية آغام بيرغر للصليب الأحمر (رويترز)

سلمت "حماس" اليوم الخميس الرهينة الإسرائيلية الجندية آغام بيرغر للصليب الأحمر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك في إطار ثالث عملية تبادل رهائن بين الحركة وتل أبيب تشمل إطلاق سراح ثماني رهائن (ثلاثة إسرائيليين وخمسة تايلانديين)، في مقابل الإفراج عن 110 معتقلين فلسطينيين.

واصطحب عناصر من "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، بيرغر التي كانت ترتدي اللباس العسكري إلى منصة أقيمت وسط المخيم، قبل تسليمها إلى فريق الصليب الأحمر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقاً أنه تسلم المجندة بعد إطلاق سراحها.

في الأثناء، بثت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مقطع فيديو لرهينتين إسرائيليتين من المقرر إطلاق سراحهما اليوم. ويظهر التسجيل الذي صُور في مكان غير معروف الرهينتين غادي موسيس وأربيل يهود متعانقين ومبتسمين.

وأكدت مصادر في حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أنه ستُسلم رهينتان اليوم في مدينة خان يونس جنوب غزة قرابة الساعة الـ11 صباحاً بالتوقيت المحلي (9:00 بتوقيت غرينتش).

وفي بيان، قال الناطق باسم "سرايا القدس" أبو حمزة "أنهت ’سرايا القدس‘ إجراءات تسليم اثنين من الأسرى الصهاينة المحتجزين لديها، وهما أربيل يهود وغادي موسيس" وسيطلق سراحهما اليوم.

وعلى غرار ما حصل في جباليا، أقامت "سرايا القدس" في خان يونس منصة لتسليم الرهائن أحيطت بعشرات من العناصر المسلحين، قرب منزل الرئيس السابق لـ"حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار الذي اغتالته القوات الإسرائيلية.

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي سيتوجه إلى قطر اليوم للقاء قادة كبار من حركة "حماس".

عملية التبادل الثالثة

وتستكمل إسرائيل و"حماس" اليوم ثالث عملية تبادل لرهائن محتجزين في غزة بمعتقلين في السجون الإسرائيلية، ضمن إطار الهدنة الهشة التي تهدف إلى إنهاء الحرب.

ومن المقرر إجراء تبادل رابع نهاية الأسبوع، لكن "حماس" اتهمت إسرائيل بتأخير دخول المساعدات إلى قطاع غزة، محذرة من أن ذلك قد يؤثر في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، فيما وصفت تل أبيب الاتهامات بأنها "كاذبة".

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه تلقى من "حماس" قائمة بأسماء ثماني رهائن (ثلاثة إسرائيليين وخمسة تايلانديين) من المقرر الإفراج عنهم اليوم، إضافة إلى ثلاثة رجال أحياء تحتجزهم "حماس" يفترض الإفراج عنهم بعد غد السبت.

والإسرائيليون الثلاثة الذين سيفرج عنهم اليوم هم امرأتان أربيل يهود (29 سنة) وأغام بيرغر (20 سنة)، ورجل مسن هو غادي موسيس الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والألمانية ويبلغ 80 سنة، وفق مكتب نتنياهو.

الأسرى الفلسطينيون

وفي مقابل هؤلاء ستطلق إسرائيل سراح 110 معتقلين فلسطينيين، وفق نادي الأسير الفلسطيني الذي أوضح في بيان أن 32 من بينهم محكومون بالسجن مدى الحياة و48 صادرة في حقهم أحكام سجن متفاوتة، إضافة إلى 30 قاصراً.

ومن المفترض أن يصل السجناء إلى رام الله نحو الظهر (10:00 بتوقيت غرينتش)، وفق "النادي"، وسيبعد 20 منهم، على غرار ما حصل في إفراجات سابقة.

وفي بيان صدر مساء أمس الأربعاء قالت عائلة موسيس إنها "تلقت بتأثر كبير الأخبار الرائعة عن عودة غادي الحبيب"، مقدمة الشكر "للشعب الإسرائيلي على دعمه".

وكانت حركة "الجهاد الإسلامي"، حليفة "حماس" في قطاع غزة، نشرت مقطع فيديو لأربيل يهود مساء الإثنين الماضي.

وتظهر الشابة في المقطع الذي يمتد لأكثر من دقيقة بملامح عابسة، بينما تعرف عن هويتها وتقول إنه صُور خلال "السبت الـ25 من يناير (كانون الثاني)" الجاري، مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي ببذل جهوده لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار وعودة بقية الرهائن الإسرائيليين داخل غزة.

وفي إطار الهدنة، أُطلق حتى الآن سراح سبع نساء إسرائيليات مقابل 290 فلسطينياً.

وأبرم الجانبان اتفاقاً لوقف إطلاق النار، تتضمن مرحلته الأولى التي دخلت حيز التنفيذ خلال الـ19 من يناير الجاري تبادل رهائن احتُجزوا في هجوم "حماس" بمعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل، فضلاً عن زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستة أسابيع، يُفرج خلالها عن 33 من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل نحو 1900 فلسطيني تحتجزهم إسرائيل.

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مسألة إدخال المساعدات

وأتاح وقف إطلاق النار تدفق المساعدات الدولية إلى القطاع الذي تحاصره إسرائيل، حيث الحاجات هائلة.

لكن قيادياً في حركة "حماس" قال لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إن إسرائيل تعطل "إدخال الوقود والخيام والكرفانات (منازل متنقلة) والمعدات الثقيلة"، مضيفاً "نحذر من أن استمرار مماطلة الاحتلال وعدم الالتزام بالشق الإنساني ضمن اتفاق وقف النار سيؤثر في السير الطبيعي لتنفيذ الاتفاق، بما في ذلك ما يتعلق بتبادل الأسرى".

ورداً على هذه الاتهامات، قال متحدث باسم "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق"، وهي وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية تشرف على المسائل المدنية في الأراضي الفلسطينية "إنها أخبار كاذبة بالكامل".

وأكد أن 3 آلاف شاحنة محملة بمواد إغاثية دخلت القطاع حتى الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش أمس.

يُذكر أنه من بين 251 شخصاً احتُجزوا في هجوم "حماس" خلال السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لا يزال 87 منهم رهائن داخل غزة، وقتل ما لا يقل عن 34 منهم، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.





