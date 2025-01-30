بدء مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس الوزراء المصري في القصر الحكومي ببغداد

2025-01-30 13:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

بدأت مراسيم الاستقبال الرسمي لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في القصر الحكومي ببغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مراسيم الاستقبال شهدت عزف النشيدين الوطنيين العراقي والمصري، واستعراض حرس الشرف وتحيّة علمي الدولتين".

ووصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وصل، قبل قليل، إلى مطار بغداد الدولي على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية".

وأضاف أن "وزير التجارة أثير الغريري كان في استقبال رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له".