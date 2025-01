2025-01-30 14:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة رعى وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، عقداً وطنياً لتصنيع 4 آلاف محولة كهربائية مع شركة ديالى العامة. وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (المدى): "في خطوة تعزز التكامل الصناعي الوطني, رعى وزير الكهرباء زياد علي فاضل, ‏توقيع عقداً مهماً بين الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط, وشركة ديالى العامة، لتصنيع وتجهيز ‏‏4026 محولة كهربائية […]

