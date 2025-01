وزير الداخلية من ديالى يعلن خطة شاملة لحسم النزوح وتأمين المدن وكبح الجريمة والمخدرات!

2025-01-30 14:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلن وزير الداخلية عبدالأمير الشمري خلال زيارته إلى محافظة ديالى عن عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة. وأكد الشمري خلال مؤتمر صحفي عقده في ديالى، أنه "سيتم افتتاح موقع مروري جديد شرق بعقوبة، بالإضافة إلى موقع للجوازات في قضاء خانقين، بهدف تخفيف الزخم على الدوائر الحالية وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين". […]

