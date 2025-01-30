رئاسة الجمهورية: المعتقل المتهم بالرشوة أحد أفراد حماية الرئيس وليس سكرتيره الشخصي

2025-01-30 14:15:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

أصدرت رئاسة الجمهورية، إيضاحا بشأن اعتقال احد مرافقي الرئيس بتهمة الرشوة من قبل النزاهة.

وذكر بيان لديوان الرئاسة أن "بعض وسائل الإعلام تداولت نبأ اعتقال المدعو جالاك صباح عمر بتاريخ 30 كانون الثاني 2025 وأشير إلى أن المعتقل هو سكرتير الرئيس".

وأضاف انها "تود توضيح أن المدعو آنفا هو أحد أفراد حماية الرئيس وليس سكرتيره الشخصي، وسبق لرئاسة الجمهورية أن أصدرت بيانا بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024 حول استغلال أحد أفراد الحماية لصفته كمرافق لفخامة الرئيس وادعائه بأنه السكرتير الشخصي لفخامته".

وبين ان "هذه التصرفات التي صدرت عن الشخص المذكور كانت بصفته الشخصية، وأن الرئيس وجه بسحب يده عن العمل وإجراء التحقيق الفوري معه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه

وبحق كل من يستغل الصفة الوظيفية".