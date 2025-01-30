السوداني ونظيره المصري يرعيان مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين

2025-01-30 14:15:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مراسم استقبال رسمية لرئيس وزراء جمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي الذي وصل إلى العاصمة بغداد صباح اليوم الخميس.وشهدت المراسم، التي جرت في القصر الحكومي، عزف النشيدين الوطنيين للعراق ومصر.وعقد السوداني ومدبولي لقاءً ثنائياً تناول العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون والشراكة، وتنسيق المواقف إزاء التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما ترأس الجانبان وفدي البلدين في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا العراقية- المصرية المشتركة، جرت خلالها مناقشة الملفات المشتركة، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في عدد من المجالات والقطاعات.وستشهد الزيارة عقد لقاء موسع لرجال الأعمال العراقيين والمصريين وممثلي الشركات المتخصصة، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المصري.



