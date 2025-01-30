2025-01-30 14:18:04 - المصدر: ايشان

نقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة “تسير على ما يبدو بشكل جاد”. وبحسب الصحيفة، قال المسؤول – الذي لم يتم الكشف عن هويته – إن هناك انطباعا في إسرائيل بأن الأمريكيين جادون في مقترح التهجير، والأمر لا يتعلق بكلام عابر فقط من […]

ظهرت المقالة “ليس كلاماً عابراً من ترامب”.. صحيفة عبرية: أمريكا جادة بتهجير سكان غزة أولاً على ايشان.



