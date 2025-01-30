2025-01-30 14:18:04 - المصدر: ايشان

حينما فرَّ بشار الأسد وقادته، معلنين بذلك سقوط النظام البعثي في سوريا، فُتح الطريق أمام الجماعات المسلحة بقيادة أحمد الشرع، دون مقاومة تُذكر. حينها، سارع المراقبون والمحللون السياسيون إلى مقارنة ما يجري في سوريا بالأحداث التي شهدها العراق بعد عام 2003. ومنذ وصوله إلى السلطة، التقى الرجل طويل القامة، ذو اللحية السوداء والعينين الثاقبتين، بعدد […]

ظهرت المقالة الشرع يفاجئ “مطبليه” ويكشف وجهه “الجولاني” بعد قراراته الأخيرة أولاً على ايشان.



