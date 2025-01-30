قصف تركي يستهدف "العمال الكوردستاني" في دهوك

2025-01-30 14:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الخميس، بأن الطائرات الحربية التركية، شنت غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني، على سفوح جبل متين المطل على قضاء العمادية شمالي المحافظة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "القصف استهدف بشكل مباشر قرية سكيري القديمة، وهي إحدى القرى التي أخليت من سكانها قبل سنوات بسبب استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني".

وأشار المصدر إلى أن "مقاتلي الحزب لجأوا مؤخراً إلى اتباع تكتيك جديد في تحركاتهم، يتمثل في الاحتماء والتحصن داخل القرى المهجورة، ما يجعلها هدفاً متكرراً للقصف الجوي التركي، الأمر الذي يؤدي إلى تدميرها بشكل كامل أو جزئي، ويجعل من الصعب على سكانها العودة إليها مستقبلاً".