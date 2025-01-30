برشلونة.. أرباح خرافية من دوري الأبطال تنهي أزمته المالية

2025-01-30 14:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية عن الأرباح التي سيضعها نادي برشلونة في خزائنه بعد مسيرته الرائعة في دوري أبطال أوروبا والتأهل لدور الـ16، والتي ستساعده في إنهاء أزمته المالية الحالية، والتي لجأ بسببها إلى بيع عدد من لاعبيه الشباب.

وفشل برشلونة في استغلال تعثر ليفربول وخسارته أمام آيندهوفن، وتعادل "2-2" أمام أتالانتا الإيطالي في ملعب لويس كومبانيس، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري أبطال أوروبا، مساء أمس الأربعاء.

وتأهل برشلونة في المركز الثاني برصيد 19 نقطة إلى دور الـ16 مباشرة من دوري أبطال أوروبا، بينما أتالانتا، حل في المركز التاسع، بفارق نقطة عن الثامن أستون فيلا، ليتأهل إلى الملحق المؤهل لدور الـ16 برصيد 15 نقطة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، اليوم الخميس، فإن إيرادات برشلونة بلغت من البطولة 44.9 مليون يورو، حتى الآن، ومن هذا المبلغ، يأتي 18.6 مليون يورو من المكافأة الثابتة التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لكل فريق من الـ36 المشاركة في مرحلة الدوري.

ويضاف إلى هذا المبلغ 13.3 مليون يورو حصل عليها الفريق بفضل أدائه في البطولة، حيث حقق 6 انتصارات وتعادل واحد في 8 مباريات خاضها، بالإضافة إلى ذلك، فإن التأهل إلى دور الـ16 يجلب مكافأة إضافية قدرها 11 مليون يورو.

وكحافز إضافي، تمنح "يويفا" 2 مليون يورو للفرق التي تتأهل مباشرة، ومليون يورو للفرق التي تصل عبر مباريات الملحق.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة سيحقق أرباحًا مالية إضافية بعد توزيع الأموال الخاصة بالرعاة وحقوق البث التلفزيوني في نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة إلى أن هناك جانب آخر مهم في الإيرادات جاء من نظام توزيع المكافآت المعروف باسم "الأسهم"، والذي يعتمد على ترتيب الفرق في مرحلة الدوري، وفقًا لهذا النظام، يحصل الفريق الأخير على "سهم" واحد، بينما يحصل كل فريق أعلى منه في الترتيب على عدد متزايد من "الأسهم"، وصولًا إلى المتصدر الذي ينال 36 سهمًا.

واختتم التقرير: "القيمة الأساسية لكل (سهم) هي 275 ألف يورو، وهو رقم ارتفع ليصل إلى 298,146 يورو بسبب عدد التعادلات المسجلة خلال البطولة، في النهاية، حصل برشلونة، الذي حل في المركز الثاني، على 35 سهمًا، ليضيف مبلغ 10,435,122 يورو إلى جائزته الإجمالية، وهكذا يُنهي برشلونة المرحلة الأولى من المنافسة بمبلغ إجمالي قدره 55,335,122 يورو".