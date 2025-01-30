رئيسا الوزراء العراقي والمصري يبحثان العلاقات الثنائية ويرأسان اجتماع اللجنة الثنائية

2025-01-30 15:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 30 - 1 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الخميس مع نظيره المصري مصطفى مدبولي عددا من الملفات الثنائية والاقليمية والدولية وذلك قبل ان يرأسا اجتماع اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة بدورتها الثالثة.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان ان السوداني استقبل مدبولي في القصر الحكومي ببغداد بمراسم استقبال رسمية شهدت عزف النشيدين الوطنيين للعراق ومصر.وناقش الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والشراكة وتنسيق المواقف ازاء التحديات والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتركزت مباحثات اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة التي عقدت بعد لقاء رئيسي الوزراء على العديد من الملفات المشتركة بالاضافه الى ذلك تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في عدد من المجالات والقطاعات.وأوضح البيان ان زيارة رئيس الوزراء المصري ستشهد لاحقا عقد لقاء موسع لرجال الاعمال العراقيين والمصريين وممثلي الشركات المتخصصة. (النهاية) ع ح ه / غ ع