حارق القرآن عام 2023 يقتل بإطلاق نار في السويد

2025-01-30 15:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

سلوان موميكا حاملاً القرآن في استوكهولم في يونيو 2023 (أ ف ب)

قتل سلوان موميكا مدنس القرآن الذي أثارت تصرفاته غضباً في الدول الإسلامية عام 2023، بإطلاق نار استهدفه في إحدى ضواحي ستوكهولم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سويدية اليوم الخميس، فيما أكدت الشرطة مقتل رجل بالرصاص مساء أمس الأربعاء.

وأعلنت محكمة في ستوكهولم كان يفترض أن تصدر حكمها اليوم في شكوى رفعت ضد موميكا تتهمه بالتحريض على الكراهية، أنها أرجأت قرارها "بسبب وفاة أحد المتهمين".

وأوضحت الشرطة في بيان أنها استُدعيت بعد حادثة إطلاق نار مساء أمس في مبنى داخل سودرتاليي، كان يقيم فيه الشاب العراقي بضاحية ستوكهولم.

وعند وصول الشرطة إلى المبنى وجدت "رجلاً مصاباً بالرصاص جرى نقله إلى المستشفى"، قبل أن تعلن لاحقاً مقتله وفتح تحقيق في جريمة قتل.

وأعلنت الشرطة توقيف خمسة مشتبه فيهم ضمن جريمة القتل.

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وذكرت وسائل إعلام عدة أن موميكا كان على مواقع التواصل الاجتماعي عند إطلاق النار عليه، وأن جريمة قتله صُورت.

وأحيل موميكا وناشط سويدي دنماركي يميني متطرف يدعى راسموس بالودان قام بتحركات مماثلة، إلى القضاء خلال أغسطس (آب) الماضي لاتهامهما بـ"التحريض ضد مجموعة عرقية" أربع مرات خلال صيف 2023، على خلفية وقفات احتجاجية قاما بها أربع مرات خلال تلك الفترة.

وبحسب البيان الاتهامي، فإن المتهمين دنسا المصحف وأطلقا تصريحات مهينة للمسلمين، وجرت إحدى هذه الوقفات خارج مسجد في ستوكهولم.

وعلى إثر سلوك المتهمين، تدهورت العلاقات بين السويد وعدد من دول الشرق الأوسط خلال صيف 2023.

وفي يوليو (تموز) من العام نفسه، هاجم متظاهرون عراقيون السفارة السويدية في بغداد مرتين، مما أدى في المرة الثانية إلى اندلاع حريق في حرم السفارة.

ونددت الحكومة السويدية بتدنيس المصحف، مشيرة خلال الوقت نفسه إلى أن القانون السويدي يحمي حرية التعبير والتجمع.



