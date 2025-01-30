البيشمركة تحتفي بتخرج "وحدة إسناد" في أربيل (صور)

2025-01-30 15:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتفت وزارة البيشمركة في حكومة إقليمكوردستان، يوم الخميس، بتخرج "وحدة إسناد" جديدة لدعم قواتها.

وجرت مراسم تخرج "وحدة الإسناد" لقواتالبيشمركة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بعد تلقي تدريبات أشرف عليها التحالف الدوليلمحاربة تنظيم داعش لمدة شهرين.

وكان رئيس أركان وزارة البيشمركة، الفريق الركنعيسى عُزير، أكد في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، أهمية التنسيق مع التحالف الدوليفي سبيل محاربة الإرهاب وتعزيز الإصلاحات داخل الوزارة.

جاء ذلك خلال استقباله، الجنرال هام، قائد المستشارينالعسكريين للتحالف في العراق، والوفد المرافق له، وفق بيان صحفي ورد إلى وكالة شفقنيوز.

وشارك في اللقاء الكولونيل راب براندستيتر، قائدقوات التحالف في إقليم كوردستان.

وناقش الجانبان تنفيذ خطة مشتركة لمحاربة الفكرالمتطرف لتنظيم داعش، والتطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة، بالإضافة إلى دعم عمليةالإصلاح في وزارة البيشمركة.

وأعرب الجنرال هام عن تقديره للجهود المبذولة منقبل الوزارة، مؤكداً التزام التحالف الدولي بمواصلة العمل على تعزيز التعاون والتنسيقبين الطرفين لدعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وكانت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان،أعلنت في وقت سابق، عن تنظيم العديد من الاجتماعات والنشاطات المشتركة مع التحالف الدوليلمحاربة الإرهاب، بهدف رفع مستوى جاهزية قواتها وتعزيز التنسيق بين مديرياتها.

يذكر أن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش فيالعراق وسوريا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، كان قد قدم معدات وآليات عسكريةإلى قوات البيشمركة في سبيل الرفع من القدرات العسكرية والقتالية للبيشمركة، وتنميهاوتطورها، إلى جانب تقديم الدعم والمساندة اللوجستية.

ويؤكد التحالف الدولي في مناسبات عدة على استمرارهفي دعم قوات البيشمركة للحفاظ على المكاسب العسكرية ضد داعش ومواجهة التهديدات الحاليةوالمستقبلية.