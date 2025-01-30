دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ.. وثائق

2025-01-30 15:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، يوم الخميس،بالعمل بقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

جاء ذلك في وثيقة موقعة من القاضي زيدان، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز،موجهة إلى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الإشرافالقضائي ورئاسات محاكم الاستئناف كافة.

فيما أظهرت وثيقة أخرى صادرة من رئاسة الجمهورية، اطلعت عليها وكالة شفقنيوز، جاء فيها: "بناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند أولاً من المادة61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور، قرر رئيس الجمهورية إصدار قانون التعديلالثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

وكان مجلس النواب، أقر في 21 كانون الثاني/ يناير الجاري، ثلاثة قوانينجدلية، وهي تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقاراتلأصحابها في كركوك.

وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني، بسبب اعتراضهمعلى آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم.











