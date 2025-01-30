مدبولي: لدينا الإمكانيات لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والعراق والأردن

2025-01-30 15:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الخميس، عن استعداد بلاده في المساهمة بزيادة حجم التبادل التجاري مع كل من العراق والأردن في إطار التعاون الثلاثي المشترك بين هذه الدول.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عقب عقد اللجنة العليا العراقية المصرية اجتماع الدورة الثالثة لها في العاصمة بغداد، وتوقيع 12 مذكرة تفاهم بين البلدين.

وقال مدبولي في المؤتمر، إن الشركات المصرية على مدار العشر السنوات الماضية، وفي إطار المشاريع الكبرى وبشتى المجالات اصبح لديها الخبرات الكبيرة جدا والقدرة الهائلة على تنفيذ المشاريع الحيوية في اسرع وقت وأعلى جودة".

وأضاف "لدينا الحرص الكامل بدعم العراق في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تقوم بها دولة العراق في اطار اعادة الاعمار، ولدينا العديد من الشركات تنفذ المشاريع في العراق".

وقال ايضا "أؤكد قدرة الشركات المصرية على تلبية كل متطلبات العراق في جميع المشاريع، ونؤكد دائما انها ستكون عند حسن ظن العراق".