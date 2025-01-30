السوداني: تعاقدات الشركات المصرية لتنفيذ المشاريع بالعراق بلغت 600 مليار دينار

2025-01-30 15:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، يوم الخميس، أن قيمة التعاقدات المالية مع الشركات المصرية العاملة في تنفيذ المشاريع بالعراق وصلت الى أكثر من 600 مليار دينار.

تصريحات السوداني ادلى بها في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عقب عقد اللجنة العليا العراقية المصرية اجتماع الدورة الثالثة لها في العاصمة بغداد، وتوقيع 12 مذكرة تفاهم بين البلدين.

وقال السوداني خلال المؤتمر، إن "المنهج الاصلاحي الذي تبنته الحكومة العراقية طيلة العامين هو الذي مكّن الشركات المصرية من دخول السوق العراقية بشكل تخصصي وواسع".

وأردف بالقول، "لدينا بالفعل عدد كبير من هذه الشركات تساهم في تنفيذ الكثير من مشاريع البنى التحتية، وكذلك الدخول في الاستثمارات والفرصة المتوفرة في مختلف المجالات".

وتابع السوداني القول، إن حجم "التعاقدات مع الشركات المصرية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في العراق الى أكثر من 600 مليار دينار العراقي".