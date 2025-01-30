مصرع عائلة كاملة في حادث مروع في نينوى

2025-01-30 15:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أفاد مصدر طبي، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، بمصرع عائلة كاملة في حادث مروع قرب مشروع ري الجزيرة في محافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عائلة مكونة من أربعة أفراد، ثلاث نساء ورجل، لقوا مصرعهم بعد انحراف سيارتهم عن مسارها وسقوطها في مشروع ري الجزيرة قرب قرية خراب العاشق".

وأضاف أن "جهود الأهالي والدفاع المدني نجحت في انتشال الجثث، لكن سقوط السيارة في وسط المشروع صعّب عملية الإنقاذ، ما أدى إلى وفاة جميع أفراد العائلة قبل التمكن من إنقاذهم".