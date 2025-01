مصر والعراق يعززان الشراكة: 12 مذكرة تفاهم وتوسيع التعاون التجاري

2025-01-30 15:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الخميس، عن استعداد بلاده في المساهمة بزيادة حجم التبادل التجاري مع كل من العراق والأردن في إطار التعاون الثلاثي المشترك بين هذه الدول. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عقب عقد اللجنة العليا العراقية المصرية اجتماع الدورة الثالثة لها […]

