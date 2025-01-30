ملعب الشعب يشهد اليوم ديربي الصقور والنوارس

2025-01-30 15:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يشهد ملعب الشعب الدولي، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ديربي الصقور والنوارس مساءً وذلك في ختام منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم العراق للمحترفين.

ويسعى القيثارة عن فرصة تقليل الفارق مع الزوراء، فيما يدخل الأزرق بقيادة مدربه، لؤي صلاح، مواجهة القمة لتخطي النتائج السلبية التي مر بها الفريق.

وفي باقي المباريات، يلتقي الكرخ مع الحدود على ملعب أحمد راضي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وبذات التوقيت يضيف ملعب نادي الزوراء الرياضي، مواجهة تجمع بين الكهرباء وضيفه القادم من البصرة الفيحاء، فريق الميناء، ويواجه صاحب الأرض والجمهور فريق زاخو، منافسه فريق النجف في تمام الساعة الخامسة مساءً.