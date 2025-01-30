العراق ومصر يجددان موقفهما الرافض لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم

2025-01-30 16:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 30 - 1 (كونا)-- جدد رئيسا الوزراء العراقي محمد السوداني والمصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس موقف بلديهما الرافض لمشاريع نقل وتهجير الفلسطينيين خارج الاراضي الفلسطينية.ونقل المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية عن السوداني قوله في ايجاز صحفي مشترك مع مدبولي إن "العراق يرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين الى الدول المجاورة وانه مع حقهم في اقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس".ونوه السوداني بالدور المصري "الكبير وعملها الدبلوماسي المتواصل الذي اسفر مع الاشقاء في قطر والاصدقاء في امريكا عن التوصل الى هدنة في قطاع غزة" معربا عن امله في استمرارها وانتهاء الحرب المدمرة هناك.وأعرب السوداني عن دعم بلاده للجهود الاقليمية التي تستهدف ترسيخ الاستقرار والوقف الشامل والمستدام للحرب وعدم السماح لحكومة الاحتلال في توسعة الحرب لتشمل دول المنطقة وبما يؤثر على الاستقرار والامن فيها. بدوره قال رئيس الوزراء المصري ان المباحثات التي اجراها مع السوداني شهدت تطابقا كاملا في الرؤى بخصوص القضايا السياسية والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية وعلى رأسها حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.واكد مدبولي رفض مصر "محاولات التهجير القسري للفلسطينيين" لأية دولة من دول الجوار لان ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية.وكان رئيس الوزراء المصري وصل إلى العراق اليوم في زيارة رسمية حيث كان في استقباله نظيره العراقي والذي عقد معه حال وصوله مباحثات ثنائية قبل ان يترأسا اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة بدورتها الثالثة. (النهاية) ع ح ه / أ م س