(حماس) تسلم ثلاثة أسرى وخمسة عمال تايلانديين للصليب الأحمر الدولي

2025-01-30 16:00:05 - المصدر: كونا

غزة - 30 - 1 (كونا)-- أطلقت حركة (حماس) اليوم الخميس سراح ثلاثة أسرى إسرائيليين بينهم مجندتان بالإضافة إلى خمسة عمال تايلانديين كانوا يعملون في غلاف غزة أثناء عملية السابع من اكتوبر عام 2023 وسلمتهم الى الصليب الأحمر الدولي.وقال شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن عملية التسليم تمت في منطقتين مختلفتين إحداهما امام مستشفى (كمال عدوان) بمخيم جباليا شمالي القطاع فيما تمت عملية التسليم الثانية من أمام منزل رئيس حركة (حماس) بغزة (يحي السنوار).وأضافوا ان عملية التسليم تمت عبر هيئة الصليب الأحمر الدولي باستعراض عسكري شاركت فيه عناصر (حماس) و (سريا القدس) الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي و(ألوية الناصر صلاح الدين) ومئات المواطنين الذين حضروا عملية التسليم.ويأمل الفلسطينيون أن تتم عملية تسليم الأسري دون اي عراقيل ليتم الانتقال الي مراحل اخرى من اتفاق الهدنة وإطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين.وكانت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) أعلنت أمس أنها قررت الأفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين.وذكرت الكتائب في بيان صحفي انها ستسلم اليوم الخميس ثلاثة أسرى من بينهم المجندة أربيل يهود التي اشترط الاحتلال الإفراج عنها للسماح لأهالي الشمال بالعودة إلى مناطقهم. (النهاية) واب / أ م س