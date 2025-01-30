هزة أرضية ثانية تضرب شمالي العراق خلال ساعات دون خسائر

2025-01-30 16:00:05 - المصدر: كونا

أربيل - 30 - 1 (كونا)-- ضربت هزة أرضية اليوم الخميس محافظة كركوك شمالي العراق وهي الثانية من نوعها خلال ساعات بقوة بلغت 1ر4 درجة على مقياس ريختر.وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان ان زلزالا ثانيا بلغت قوته 1ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب داخل الحدود العراقية على بعد (36) كم تقريبا جنوب غرب محافظة كركوك شمالي العراق" لافتة الى ان سكان المنطقة والمناطق المحيطة شعروا به دون تسجيل خسائر.وسجلت المراصد الزلزالية التابعة للهيئة في وقت سابق من اليوم هزة ارضية بقضاء (كلار) التابع لمحافظة السليمانية على الحدود العراقية الايرانية بلغت قوتها 9ر3 درجة. (النهاية) ص ب ر / أ م س