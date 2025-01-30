استمرار الاعتصام للكوادر التربوية في السليمانية احتجاجا على تأخر صرف الرواتب

2025-01-30 16:10:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية ميران محمد صالح، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، استمرار الاعتصام للكوادر التربوية والتدريسية في المخيم أمام مقر الأمم المتحدة.

وقال محمد صالح في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الظروف الصحية صعبة للمعتصمين بسبب تواصل إضرابهم عن الدوام لليوم الرابع على التوالي، نتيجة تأخر صرف الرواتب".

وأضاف أنه "يجب أن تصل رسالتنا إلى المجتمع الدولي، ويجب أن يعرفوا حقيقة ما يجري في الإقليم من وضع مأساوي، بعد رفضهم لقرار توطين الرواتب، ولن ننهي اعتصامنا، ولن نعود إلى الدوام، إلا بعد صرف رواتبنا، وتوطينها على المصارف الاتحادية حصرا".

وتظاهر العشرات من الكوادر التربوية، يوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم في مدينة السليمانية.

ونقل مراسل "بغداد اليوم" عن عدد الكوادر التربوية أن "التظاهرات ستستمر يرافقها الإضراب عن الدوام لحين تلبية المطالب، التي تتمثل بصرف الرواتب، وإعادة العمل بقانون الترفيعات والعلاوات".







