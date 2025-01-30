حادث مأساوي.. أب يدهس طفله الرضيع بالخطأ في إقليم كوردستان

2025-01-30 16:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في قضاء كلار، يوم الخميس، بأنطفلًا يبلغ من العمر عامين فقد حياته بعد أن دهسه والده عن طريق الخطأ بمركبتهأثناء الرجوع إلى الخلف.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع فيشارع الشهداء وسط قضاء كلار، حيث كان الأب يقود مركبته إلى الخلف دون أن ينتبه إلىوجود طفله الصغير خلف السيارة، مما أدى إلى دهسه".

وأضاف المصدر، أن "الطفل أصيب بجروح بالغة وفقدحياته متأثرًا بإصاباته الخطيرة قبل وقت قصير".