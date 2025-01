2025-01-30 16:35:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى نشر البرلمان، جدول أعمال جلسته المقررة يوم الأحد المقبل. ويتضمن الجدول التصويت على تعديل الموازنة.

