2025-01-30 16:35:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدىدخل قانون العفو العام، اليوم الخميس، حيز التفيذ. وكانت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، قد كشفت بتاريخ 22 كانون الثاني 2025، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه قبلها بيوم واحد. وصوت البرلمان، في 21 كانون الثاني 2025، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة. وقالت الدائرة […]

The post بالوثائق| قانون العفو العام يدخل حيز التنفيذ appeared first on جريدة المدى.