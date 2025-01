الفساد يحاصر السياحة في العراق.. خسائر متزايدة وإجراءات حكومية لعزل الهيئة

2025-01-30 16:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادكشفت لجنة الثقافة والسياحة والاعلام النيابية ، اليوم الخميس ، أسباب تراجع عائدات السياحة في العراق ، فيما اكدت ان الفساد الإداري والمالي يعد أحد اهم المشكلات التي تواجه الاقتصادي السياحي في العراق . وقالت نائب رئيس اللجنة سميعة الغلاب، في حديث تابعته (المدى)، إن" السياحة كانت رابحة وتعظم إيرادات الدولة" ، مبينة انه "خلال […]

