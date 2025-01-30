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الفساد يحاصر السياحة في العراق.. خسائر متزايدة وإجراءات حكومية لعزل الهيئة

الفساد يحاصر السياحة في العراق.. خسائر متزايدة وإجراءات حكومية لعزل الهيئة
الفساد يحاصر السياحة في العراق.. خسائر متزايدة وإجراءات حكومية لعزل الهيئة
2025-01-30 16:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادكشفت لجنة الثقافة والسياحة والاعلام النيابية ، اليوم الخميس ، أسباب تراجع عائدات السياحة في العراق ، فيما اكدت ان الفساد الإداري والمالي يعد أحد اهم المشكلات التي تواجه الاقتصادي السياحي في العراق . وقالت نائب رئيس اللجنة سميعة الغلاب، في حديث تابعته (المدى)، إن" السياحة كانت رابحة وتعظم إيرادات الدولة" ، مبينة انه "خلال […]

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