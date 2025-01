ظهور تطبيق DeepSeek الصيني للذكاء الاصطناعي يفيد آبل على عكس إنفيديا

2025-01-30 16:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: تصدر تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني “DeepSeek” قائمة التطبيقات المجانية في متجر آبل، متفوقاً على ChatGPT. ويتميز نموذج DeepSeek بحاجته لبيانات أقل للتدريب مقارنة بمنافسيه، مما يجعل تكلفة تطويره جزءاً بسيطاً من تكلفة منصات OpenAI وجوجل. وأدى هذا الخبر إلى انخفاض حاد في أسهم شركة إنفيديا بنسبة 17%، مما أدى إلى...

