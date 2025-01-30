وزير الداخلية يوجه من ديالى بمتابعة تنفيذ أوامر القبض ومحاسبة الفاسدين

2025-01-30 17:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، خلال زيارته إلى محافظة ديالى بمتابعة تنفيذ أوامر القبض ومحاسبة الفاسدين.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "ضمن سلسلة الجولات واللقاءات التي يجريها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، زار الوزير قيادة شرطة محافظة ديالى، واستمع الى شرح موجز عن أهم الواجبات التي تنفذها القيادة والرؤى المستقبلية للعمل".وأضاف المكتب، أن "وزير الداخلية عقد اجتماعاً في مقر القيادة بحضور عدد من القادة الأمنيين والضباط"، موجهاً بـ"جملة من التوصيات المهمة التي ترتقي بعمل القيادة، فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات لأهالي ديالى والاستعداد الأمثل لتسلم الملف الأمني للمحافظة خلال العام الحالي".وبين الشمري، أن "الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم لعمل جميع قيادات الشرطة وتوفير متطلبات نجاح العمل الأمني والخدمي".وشدد الوزير - بحسب البيان- على "الاستمرار بمتابعة تنفيذ أوامر القبض ومحاسبة الفاسدين، وتكثيف الجهود من أجل القضاء على آفة المخدرات ومتابعة المتاجرين والمروجين، وإيجاد أفضل السبل لتجاوز التحديات ووضع المعالجات الفورية لها".