الشمري يوجه من ديالى بمتابعة تنفيذ أوامر القبض ومحاسبة الفاسدين

2025-01-30 17:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، (30 كانون الثاني 2025)، من محافظة ديالى بمتابعة تنفيذ أوامر القبض ومحاسبة الفاسدين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، انه "ضمن سلسلة الجولات واللقاءات التي يجريها وزير الداخلية والوفد المرافق له، زار قيادة شرطة محافظة ديالى، واستمع الى شرح موجز عن أهم الواجبات التي تنفذها القيادة والرؤى المستقبلية للعمل".

وعقد وزير الداخلية، وفقاً للبيان "اجتماعاً في مقر القيادة بحضور عدد من القادة الأمنيين والضباط، موجهاً بجملة من التوصيات المهمة التي ترتقي بعمل القيادة، فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات لأهالي ديالى والاستعداد الأمثل لتسلم الملف الأمني للمحافظة خلال العام الحالي".

وبين الشمري، أن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم لعمل جميع قيادات الشرطة وتوفير متطلبات نجاح العمل الأمني والخدمي".

كما شدد وزير الداخلية، على "الاستمرار بمتابعة تنفيذ أوامر القبض ومحاسبة الفاسدين، وتكثيف الجهود من أجل القضاء على آفة المخدرات ومتابعة المتاجرين والمروجين وإيجاد أفضل السبل لتجاوز التحديات ووضع المعالجات الفورية لها".