"تاهو والعز لله".. توقيف البلوغر "جيهان الفيلي" في جوازات الكرادة

2025-01-30 17:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، (30 كانون الثاني 2025)، بتوقيف البلوكر (جيهان الفيلي) بتهمة التشهير والتهديد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "تم توقيف البلوكر جيهان الفيلي (تاهو) في جوازات الكرادة بتهمة التشهير والتهديد".

وكانت (جيهان الفيلي) الشابة العراقية المعروفة بلقب "أم التاهو"، قد أثارت اهتمامًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي وفي الشارع العراقي، بعدما شاركت قصة تحقيق حلمها بامتلاك سيارة "تاهو" الشهيرة، وأصبحت هذه القصة محور حديث الجمهور، حيث تصدرت عناوين البحث والترند، وأثارت نقاشًا واسعًا بين المتابعين حول طموحات الشباب العراقي وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تسليط الضوء على قصص النجاح والطموح.

انتشار الفيديو الذي شاركته جيهان كان بمثابة الشرارة التي أثارت جدلاً واسعًا، والبعض عبّر عن دهشته من قدرة فتاة شابة على امتلاك سيارة باهظة الثمن مثل "التاهو"، متسائلين عن مصدر تمويلها، وفي المقابل دافع آخرون عن حقها في الاحتفال بنجاحاتها، مشيرين إلى أن والدها، الذي يشغل منصبًا مرموقًا، هو الداعم الأساسي لها، وردت جيهان عبر مقطع آخر، مؤكدة أن حلم امتلاك "التاهو" تحقق بفضل دعم عائلتها، رافضة كل الاتهامات التي وُجهت لها.