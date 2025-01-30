الدولار يغلق على ارتفاع أمام الدينار العراقي في نهاية الأسبوع

2025-01-30 17:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مع الإغلاق البورصة.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 150250 دينارا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 150250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150150 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.