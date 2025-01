توقيف البلوغر جيهان الفيلي بتهمة التشهير والتهديد

2025-01-30 17:40:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أوقفت السلطات الأمنية، اليوم الخميس، البلوجر العراقية جيهان الفيلي التي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة "تاهو العز لله". وقال المصدر، إن الفيلي "تم ايقافها في جوازات حي الكرادة وسط العاصمة بغداد بتهمة التشهير والتهديد". وأضاف أن "المادة القانونية التي أُقفت الفيلي على اثرها تُتيح الإفراج عنها بكفالة". والشابة جيهان الفيلي في العشرينيات […]

