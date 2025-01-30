السوداني: الإصلاحات الاقتصادية فتحت الساحة لعمل الشركات المصرية بالعراق

2025-01-30 17:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياعالسوداني، يوم الخميس، أن الإصلاحات الاقتصادية بكل أبعادها فتحت الساحة لعملالشركات المصرية في العراق.

وقال السوداني، خلال كلمته في الملتقى الاقتصاديالعراقي المصري، بحضور نظيره المصري مصطفى مدبولي، ووردت لوكالة شفق نيوز، إن"العلاقات التاريخية والحضارية بين العراق ومصر، عميقة جدا، والصلاتالاجتماعية والاقتصادية التي تشكل أساساً متيناً للشراكة الثنائية والفرصالمتبادلة، خاصة أمام القطاع الخاص للعمل في الميادين الاقتصادية كافة، سواء فيالعراق أو في مصر".

ووفقا للمكتب الإعلامي للسوداني، فإن "الملتقىالاقتصادي العراقي المصري، الذي أُقيم في بغداد اليوم الخميس، عقد مشاركة غرفتيالتجارة العراقية والمصرية، وحضور أكثر من 300 رجل أعمال من البلدين، وخُصص لبحثفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات".

وتابع السوداني في كلمته، أن الإصلاحاتالاقتصادية، بكل أبعادها، المصرفية والإدارية والضريبية والاستثمارية، قد فتحتالساحة لعمل الشركات المصرية، والشراكات البارزة مع القطاع الخاص العراقي، الذينسعى إلى أن تمتد نشاطاته نحو المزيد من الفرص ومجالات العمل في الساحة المصريةأيضاً".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، خلالالملتقى "وجود إرادة سياسية وشعبية مصرية للتعاون والشراكة مع العراق، ليكونقلعة صناعية وزراعية واقتصادية وخدمية مزدهرة، مشيراً إلى الظروف التي تمر بهاالمنطقة حالياً، والتي تحتّم الاتجاه نحو التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي لمافيه مصلحة الشعبين، العراقي والمصري، نحو المزيد من الرقي والتنمية".