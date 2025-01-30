اتفاق على نسخة الحكومة.. البرلمان يمرر الأحد تعديلات الموازنة

2025-01-30 17:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نشرت الدائرة الإعلامية لمجلسالنواب، يوم الخميس، جدول أعمال البرلمان لجلسته المقبلة يوم الأحد، وتضمنتالتصويت على التعديل الأول لقانون الموازنة، ووفقا لمصدر مطلع فإن الكتل السياسيةاتفقت على تمريرها كما وردت من الحكومة.

وبحسب جدول الأعمال، الذي ورد لوكالة شفق نيوز،أن، جلسة يوم الأحد المقبل، تتضمن التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانونالموازنة العامة الاتحادية.

كما تتضمن الجلسة، التصويت على مقترح التعديلالأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية، فضلا عنالتصويت على قرار بتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات.

والفقرة الأخيرة في جدول الأعمال، تتضمن تقريرومناقشة "القراءة الثانية"، مقرتح قانون التعليم العالي الأهلي.

يشار إلى أن فقرة التصويت على الموازنة، وردتفي أكثر من جدول أعمال لجلسات البرلمان خلال الفترة الماضية، دون أن يتم التصويتعليها، نتيجة للخلافات التي وصلت مرحلة كسر النصاب القانوني للجلسة، لعدم تمريرهذه الفقرة.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورؤساء الكتل السياسية اتفقوا علىاقرار تعديل الموازنة في جلسة يوم الاحد، وفق المقترح الأخير المقدم من قبلالحكومة".

وبحسب المصدر، فبناء على الاتفاق "قررترئاسة مجلس النواب إدراج الفقرة في جدول الأعمال، وحددت يوم الاحد موعدا لاستئنافالجلسات والتصويت على قانون الموازنة".