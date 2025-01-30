نينوى.. المحكمة الإدارية ترد طعون رؤساء الوحدات وتؤكد قانونية الإعفاءات

2025-01-30 17:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في مجلس نينوى، يوم الخميس، بأن المحكمة الإداريةالعليا، ردت الطعون المقدمة من قبل رؤساء 8 وحدات إدارية في المحافظة، مؤكدة أن جلسةالإعفاء من مناصبهم التي جرت من قبل المجلس كانت "قانونية".

وأخبر المصدر، وكالة شفق ميوز، بأن المحكمة أصدرت قرارها بتصديق الحكمالمميز، واعتبرت أن الطعون المقدمة غير صحيحة وغير موافقة للقانون، وبالتالي تم رفضاللائحة التمييزية المقدمة من قبل المعفيين.

يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات الإطار التنسيقيبقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى في بداية تسلم مجلس المحافظة لمهامه،وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، وما تزال تداعياته تثير الخلافات حتىالآن.

وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم"لم تكن قانونية".

وكانت كتلة "بابليون" في مجلس محافظة نينوى، لوّحت في 16 كانونالثاني الجاري، باستجواب وإقالة محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، في حال لم يصادق علىرؤساء الوحدات الإدارية الذين صوت عليهم مجلس نينوى قبل 4 أشهر.

وأبلغ عضو في مجلس محافظة نينوى، في وقت سابق الوكالة، بوجود تحرك جادلاستجواب محافظ نينوى عبد القادر الدخيل تمهيداً لإقالته، في خطوة مدفوعة بخلافات سياسيةعلى إثر التأخر بإصدار الأوامر الإدارية.

وسبق لمجلس محافظة نينوى، أن قاطع فيه كتلتي "نينوى الموحدة"والحزب الديمقراطي الكوردستاني لنحو 3 أشهر، قبل أن يعودوا للمجلس في منتصف أيلول الماضي،على خلفية تصويت المجلس على تعيين واستبدال مسؤولي الوحدات الإدارية.

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في تموز/ يوليو الماضي، على إجراء تغييراتفي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

والتصويت بحسب مصادر تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) والذييضم تحالفات الإطار التنسيقي، وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطيالكوردستاني (4 مقاعد).

واعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس نينوى، ما جرى بأنه"التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية".