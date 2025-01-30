بغداد تستضيف اجتماع (تنفيذي وزراء الشباب والرياضة العرب) في دورته ال71

2025-01-30 18:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 30 - 1 (كونا) -- عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اليوم الخميس اجتماع دورته ال71 بحضور ممثلي عدد من الدول العربية الاعضاء وبينها الكويت التي مثلها مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ.وذكرت وزارة الشباب والرياضة العراقية في بيان ان جدول الاعمال استهل بعرض مقترح وزير الشباب والرياضة العراقي احمد المبرقع بإنشاء صندوق في جامعة الدول العربية لدعم اعمار المنشآت الرياضية المدمرة في غزة وجنوب لبنان والذي نال بعد المناقشة ترحيب اعضاء المكتب التنفيذي.وناقش الاجتماع اطلاق "الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والامن" لعام 2025 وأوصى بإدراجها على جدول اعمال القمة العربية المقبلة فضلا عن مناقشة مبادرة انشاء (اتحاد الشباب العربي) و(الملتقى العربي للمخترعين الشبان).وتضمن جدول الاعمال كذلك مناقشة ملفات "الملتقى العربي للتخييم والكشافة" و"منتدى الشباب العربي وتمكين الشباب" و"برنامج بغداد عاصمة الشباب العربي لعام 2025" و(جائزة التميز والابداع للموهوبين الشباب) للعام الحالي.كما بحث المجتمعون تنظيم دورة التشريعات والانظمة الرياضية ودورة تنمية قدرات الاندية الرياضية العربية ودورة ريادة الاعمال في المجال الرياضي وملتقى الرياضة والتنمية للدول العربية فضلا عن مناقشة الملفات المالية والادارية والتنظيمية.ومن المقرر ان تحتضن بغداد غدا الجمعة اعمال الدورة 48 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمشاركة وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبد الرحمن المطيري. (النهاية) ع ح ه / أ م س