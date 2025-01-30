2025-01-30 19:09:05 - المصدر: ايشان

أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، أن الحكومة العراقية تسعى لضمان أن يكون القرار الأمني والعسكري بيدها وليس بيد الفصائل المسلحة، مشيراً إلى أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع الفصائل، لتسليم أسلحتها. وقال حسين في تصريح صحفي، إن “هناك مباحثات جارية مع الولايات المتحدة بشأن وجودها في العراق وتطوير العلاقات معها”، مشدداً على أن “الحكومة […]

ظهرت المقالة “القرار سيكون بيد الدولة”.. تأكيد رسمي: الحكومة تتفاوض مع الفصائل لتسليم أسلحتها أولاً على ايشان.



