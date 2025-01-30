2025-01-30 19:09:05 - المصدر: ايشان

يترقب العراقيون، انعقاد القمة العربية في بغداد، خلال شهر أيار المقبل، وهو ما يضع العراق أمام أمر محرج، متمثل باستقبال أحمد الشرع سابقاً، ابو محمد الجولاني حالياً، وعزف السلام الجمهوري أمام المتهم بقتل العراقيين. المحلل السياسي، وائل الركابي يقول لـ “إيشان”، إن “كل الدول التي لم تعلن رسميا اعترافها بهذه الحكومة الانتقالية ستضع، الدول […]

ظهرت المقالة الجولاني في العراق.. هل يعزفُ السلام الجمهوري للشرع بالقمة العربية التي تستضيفها بغداد؟ أولاً على ايشان.



