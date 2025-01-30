وزير العمل: العراق يضع تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في صلب أولوياته

2025-01-30 19:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس، أن العراق يضع تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في صلب أولوياته.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، بحث خلال لقائه المدير العام لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أزار بايرموف، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في العاصمة السعودية الرياض".وأكد الأسدي- بحسب البيان- "أهمية الدور الحيوي الذي يؤديه مركز العمل في معالجة قضايا تمس شرائح مجتمعية واسعة"، مشدداً على، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مستعدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الصلة، بما في ذلك سياسات العمل، التدريب، وتطوير القدرات، لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الشراكة بين الجانبين".وأضاف الأسدي، أن "العراق يضع تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في صلب أولوياته، ويسعى لتوظيف خبراته المتراكمة لخدمة قضايا العمل والتنمية الاجتماعية".من جانبه، أعرب بايرموف عن "تقديره لجهود جمهورية العراق"، مشيدًا، بـ "كونها من أوائل الدول التي صادقت على النظام الأساسي للمركز، مما أسهم في دخوله حيز التنفيذ".وأكد، أن "مركز العمل مستعد لتقديم برامجه وخدماته في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير السياسات العمالية والتدريب المهني وبناء القدرات"، معبراً عن، "حرصه على توسيع آفاق التعاون مع وزارة العمل العراقية والاستفادة من خبرات ملاكاتها المؤهلة".وأشاد بايرموف، بـ "المكانة التاريخية للعراق وخاصة بغداد، التي كانت عبر العصور منارة حضارية في العالم الإسلامي"، مشيراً إلى، أن "هذا الإرث التاريخي يُعد دافعًا لمزيد من التعاون المثمر في خدمة قضايا العمل والتنمية الاجتماعية".